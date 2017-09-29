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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

Депутаты Горсовета обсудили, кто будет выбирать нового мэра от городской власти

Одно из первых решений, которое должен принять руководитель региона в ближайшие дни, касается выборов главы Красноярска.

Источник: Reuters

Заседание комиссии по городскому самоуправлению. Депутаты обсуждают, кого делегировать выбирать нового мэра. В списке семь человек. «Отдельные депутаты решили воспользоваться своим правом и самостоятельно внести эти кандидатуры, помимо тех пятерых, которые были предложены фракциями. Поэтому появилось семь кандидатур», — пояснил председатель комиссии по городскому самоуправлению Городского совета депутатов Красноярска Виталий Дроздов.

Пятёрка кандидатов определяется простым большинством. В результате голосования в конкурсную комиссию предложено войти Александру Негруцкому от «Единой России», Владимиру Пястолову от КПРФ, Аркадию Волкову от депутатской группы «За Красноярск», Вячеславу Гордееву от «Патриотов России» и Евгении Бухаровой от партии «Справедливая Россия». Советник председателя Законодательного собрания Андрей Кондрашов и доктор юридических наук Александр Мяцкевич — кандидаты, которых предложил депутат Максим Золотухин — набрали наименьшее число голосов. Впрочем, были и другие кандидаты, но они взяли самоотвод.

«Я не считаю себя настолько подготовленным, чтобы объективно поставить оценки. У меня нет такой квалификации, никогда оценок не выставлял», — пояснил депутат Городского совета Красноярска Константин Сенченко.

Полученный список — это как бы «черновой вариант». Чтобы он стал официальным, за него должны проголосовать минимум 19 депутатов городского совета на сессии. Состав конкурсной комиссии — 10 человек — должен быть определён до 5 октября. Сессии Городского совета назначена на 3 октября. Но до будущего четверга должно выйти распоряжение губернатора Красноярского о конкурсной комиссии от региональной власти. Это ещё пять человек.

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