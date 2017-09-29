В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников в 2017 году

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«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — уточнил он.

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Осенний призыв на военную службу начинается 1 октября. В Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования и органы направят 134 тыс. человек, из которых более 15 тыс. были подготовлены по военно-учетным специальностям в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — РБК.) России и организациях среднего профессионального образования, отметил Бурдинский.

По его словам, продолжится комплектование научных и спортивных рот. В настоящее время функционируют 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек и четыре спортивные роты, в которых проходит службу 381 человек, добавил он.

Бурдинский напомнил, что с начала 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Они предусматривают отсрочки тем, кто учится «в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения», уточнил он.

Президент Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря 2017 года на военную службу 134 тыс. человек. Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые «не прибывают в запасе» и подлежат призыву «в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».