Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Телеведущий Соловьев:я никогда не скрывал, что я богатый человек
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
В Сочи произошло землетрясение
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:15 (мск), источник: РИА Новости

Политологи предрекли новые губернаторские отставки

Эксперты из холдинга «Минченко Консалтинг» составили рейтинг устойчивости глав регионов, на основе которого сформировали списки губернаторов, близких к потере должности в ближайшее время.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга могут уйти в отставку в ближайшее время, следует из данных экспертного доклада холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

Читайте также
Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа

Рейтинг устойчивости губернаторов был сформирован следующим образом. Каждому из губернаторов эксперты присваивали оценку, исходя из 9 критериев. Эксперты анализировали их деятельность с января по август 2017 года. Каждому из них начисляли бонусы и списывали штрафы.

Бонусами эксперты сочли поддержку губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экономическую привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента.

Штрафы — федеральные и региональные конфликты, уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. ​Чем выше получилась итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

В итоге были сформированы три группы риска внутри губернаторского корпуса: отставка маловероятна, есть риск отставки, высокая вероятность отставки.

Наименьшее количество баллов получил глава Калмыкии Алексей Орлов. У него 4 балла. Следом идет глава Новосибирской области Владимир Городецкий — 5 баллов. За ним с 6 баллами- глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров.

Читайте также
Одинаковы с лица: новые губернаторы с Приволжья похожи даже внешне

Глава Приморского края Владимир Миклушевский получил в этом рейтинге 7 баллов, а губернаторы Владимирской области Светлана Орлова, Ивановской области Павел Коньков и главы Северной Осетии Вячеслав Битаров и Алтая Александр Бердников — по 8 баллов. Девять баллов получил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Низкую оценку получил и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — эксперты присвоили ему оценку 8 баллов.

В список также попали губернаторы, на момент доклада уже отправленные в отставку или написавшие заявления: Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Все они получили очень низкие баллы.

Главами регионов, набравшими самое большое количество баллов, оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тульской области Алексей Дюмин и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин (19 баллов).

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могли попасть под кадровые перемены, были Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

Первым свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов. В четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

15 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии15
Комментарии
15
Слава У
А мге один... 1 миллион 200 000 чиновников и всех их надо кормить, а им ещё и не нравится, крабы говорят не вкусные, мелкие, не угодишь им.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
15
Комментировать
 Таинственная смерть большевика, который погряз в роскоши
Женщина вынесла из офиса доклад о 'русских хакерах' в колготках
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
СМИ узнали, что недосыпание работников дорого обходится компании
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь