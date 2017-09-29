Худсовет сформировал группу по определению места для памятника Сталину
На заседании худсовета инициативной группе отказали в установке памятника в центре города и на территории Новосибирского технического колледжа.
На заседании худсовета инициативной группе отказали в установке памятника в центре города и на территории Новосибирского технического колледжа.
Худсовет сформировал группу по определению места для памятника Сталину, об этом «Вестям» сообщили представители инициативной группы.
«28 сентября художественный совет отказал в установке памятника И. В. Сталину на бульваре Красного проспекта вблизи стелы Героям Великой Отечественной войны и на территории Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина, где 5 мая были открыты бюсты Жукова, Рокоссовского и Талалихина», — рассказали общественники.
По итогам обсуждений председатель худсовета А. Ю. Ложкин поставил на голосование вопрос о формировании рабочей группы по определению места установки памятника. Группу создали, первое её заседание состоится 9 октября. .
Напомним, площадку для памятника И. В. Сталину на территории Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина предложила мэрия. Глава Новосибирска Анатолий Локоть намеревался «ужесточать правила установки различных фигур.
В сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска отверг идею по установке памятника И. В. Сталину в центре города. Активисты предлагали установить изваяние в Сквере Героев Революции.