Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
10 причин кашля не от простуды
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
18Ребятам о зайчатах
08:29 (мск), источник: Newslab.ru

Общественники и мэр обсудили правила благоустройства Красноярска

Представители Общественной палаты города внесли сразу несколько предложений в правила благоустройства краевой столицы.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел рабочую встречу с представителями Общественной палаты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За два года работы Общественной палаты мы смогли убедиться в том, что только вместе возможно изменить город к лучшему, реализовать проекты, повышающие качество жизни горожан. Поэтому поддержка главы города активных и неравнодушных граждан, молодёжи, безусловна, необходима. Мы это приветствуем и отдельно отмечаем как заслугу Эдхама Шукриевича Акбулатова», — отметил председатель Общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков.

На очередной рабочей встрече с мэром представители Общественной палаты обсудили изменения, которые предлагается внести в действующие правила благоустройства территорий Красноярска. Предложенные изменения касались ужесточения требований к установке и содержанию детских площадок, размеров и форматов вывесок торговых объектов, содержания зеленых насаждений и ряда других вопросов.

Дмитрий Мотора, член комиссии по бюджету, налоговой политике, экономике и содействию развития предпринимательства отметил необходимость ужесточения требований по содержанию животных.

«Мы предлагаем закрепить ответственность за стерилизацию и содержание животных собственниками строительных площадок. Ведь нередко именно на строительных площадках живут собаки, охраняют эти территории, а когда объект построен — животных выпускают на улицы города», — пояснил он.

В беседе с главой города член комиссии по социальной политике Елена Нига рассказала о том, что в ближайшее время планируется реализация проекта по созданию службы сопровождения.

«Мы видим, как город меняется к лучшему, в том числе, благодаря проектам, которые поддерживает глава города. Доступными становятся социальные учреждения города, модернизируются библиотеки, в которых создаются все условия, в том числе, для особенных деток и их родителей. Многое уже сделано по формированию комплексной доступной среды. Сейчас мы планируем проект по созданию службы сопровождения. Надеюсь, мы сможем реализовать его в ближайшее время, а новые правила по благоустройству городских территорий помогут нам в этом», — отметила она.

Дмитрий Иванов, председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности, экологии и ЖКХ внес ряд предложений, заострив внимание на необходимости ужесточения требований к размещению проводных сетей.

«У нас в городе на зданиях висит, другого слова и не подобрать, большое количество проводов, воздушек. Как правило, они принадлежат провайдерам связи. Да, сейчас в ходе ремонта на проспекте Мира, на левобережной набережной мы видим, что вопрос решается, но хотелось бы, чтобы требования к размещению сетевых коммуникаций под землей распространялись на всю городскую территорию. Одним из способов урегулирования данного вопроса является внесение жестких требований в правила благоустройства городских территорий», — разъяснил свою позицию Дмитрий Иванов.

Все участники встречи поддержали инициативу Антона Шаталова, председателя комиссии по градостроительной политике, который подчеркнул, что правила благоустройства городских территорий должны стать «народным» документом. Для этого, по его мнению, необходимо найти такой формат документа, который будет понятен каждому красноярцу: «Это может быть яркая брошюра, путеводитель, формат календаря… Это необходимо для того, чтобы горожане понимали, что благоустройство — это ответственность не только власти, но и всего городского сообщества».

Подводя итоги встречи, Эдхам Акбулатов поблагодарил представителей Общественной палаты за внесенные предложения: «Я искренне благодарен всем вам за такую тщательную работу. Ваши предложения очень важны, потому что они аккумулировали мнения многих красноярцев по вопросам содержания городских пространств, дворовых территорий. Модернизированные правила благоустройства, с учетом ваших инициатив, мы планируем представить на ближайшей сессии Горсовета».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Будущих красноярских полицейских начнут готовить со школы
В Красноярске ищут водителя, проехавшего по ноге школьницы
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Политологи предрекли новые губернаторские отставки
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь