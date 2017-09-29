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08:24 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны анонсировало масштабные тактические учения ВДВ в Приморье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут в середине октября масштабные тактические учения в Приморском крае, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«В середине октября 2017 года Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабные тактические учения в Приморском крае. Учения будут проходить с переброской подразделений ВДВ по воздуху и практическим десантированием боевой техники и личного состава из самолетов ИЛ-76 в один из районов Приморья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники планируют применять недавно поступившую в Уссурийское соединение ВДВ боевую технику и вооружение, а также автоматизированные средства управления войсками в тактическом звене.

Добавляется, что подразделения проведут многокилометровые марши и разведку с применением беспилотников, а также организуют переправу по наведенным мостам.

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