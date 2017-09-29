Минобороны анонсировало масштабные тактические учения ВДВ в Приморье
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
«В середине октября 2017 года
Отмечается, что десантники планируют применять недавно поступившую в Уссурийское соединение ВДВ боевую технику и вооружение, а также автоматизированные средства управления войсками в тактическом звене.
Добавляется, что подразделения проведут многокилометровые марши и разведку с применением беспилотников, а также организуют переправу по наведенным мостам.