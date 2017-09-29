День образования КНР отпраздновали во Владивостоке
Торжественный прием в честь 68-й годовщины со дня образования Китайской народной республики состоялся во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в
Торжественный прием в честь 68-й годовщины со дня образования Китайской народной республики состоялся во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в
В мероприятии приняли участие председатель ЗС ПК Александр Ролик, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, председатель Думы г. Владивостока Андрей Брик, и.о. главы краевого центра Константин Межонов, представители МИД РФ и дипмиссий зарубежных стран в Приморском крае, деятели науки, культуры, СМИ, образования и бизнеса.
Приветствуя гостей, Генеральный консул КНР во Владивостоке
На высоком уровне находятся и
«В этой работе хотел бы отметить особую роль лично господина Ян Вэньбиня и всего Генерального консульства КНР во Владивостоке, которое мы торжественно открыли недавно. Этот факт мы рассматриваем как признание возрастающего значения Приморского края в развитии региональных связей. В своей работе вы всецело можете рассчитывать на поддержку Законодательного Собрания», — подчеркнул Александр Ролик.
По данным департамента международного сотрудничества Приморского края, Китай остается основным региональным партнером Приморья, его доля в общем внешнеторговом обороте края составляет 54 процента, а также одной из основных
По уровню развития туристских связей с КНР Приморский край занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации. Начиная с 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, неуклонно растет. В 2016 году Приморский край посетили 370 тысяч китайских туристов, что на 32 процента больше, чем в 2015 году (281 тыс. человек).
Выездной поток российских граждан из Приморского края в Китай в 2016 году составил 587,8 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 24 процента.
В области транспорта наиболее масштабными являются проекты МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», которые планируется реализовать в рамках решений, принятых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином об интеграции инфраструктурных проектов китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Виктор Бруевич.