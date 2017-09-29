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08:06 (мск), источник: ДЕЙТА

День образования КНР отпраздновали во Владивостоке

Торжественный прием в честь 68-й годовщины со дня образования Китайской народной республики состоялся во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

В мероприятии приняли участие председатель ЗС ПК Александр Ролик, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, председатель Думы г. Владивостока Андрей Брик, и.о. главы краевого центра Константин Межонов, представители МИД РФ и дипмиссий зарубежных стран в Приморском крае, деятели науки, культуры, СМИ, образования и бизнеса.

Приветствуя гостей, Генеральный консул КНР во Владивостоке г-н Янь Вэньбинь отметил, что за 68 лет под руководством Коммунистической партии Китая китайское правительство и народ неустанными усилиями превратили многострадальную, бедную и отсталую страну во вторую экономику мира, имеющую значительное влияние на международной арене.

На высоком уровне находятся и китайско-российские отношения. Как отметил в своем выступлении спикер приморского парламента Александр Ролик, сегодня российско-китайское сотрудничество расширяется по всем направлениям. «Это действительно наиболее благоприятный период в истории отношений между нашими странами. Важной составной частью этих контактов является двустороннее межрегиональное сотрудничество. Заметную роль в нем на Дальнем Востоке играет Приморский край. Это подтвердил прошедший недавно во Владивостоке III Восточный экономический форум. На нем работала представительная делегация из Китая. И очень приятно, что новость о награждении главы делегации вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна Орденом Дружбы президент Владимир Путин озвучил именно во Владивостоке», — сказал Александр Ролик.

По мнению председателя приморского парламента, слово «дружба» наиболее емко определяет суть двусторонних отношений. Активно развиваются народная дипломатия и побратимские отношения с целым рядом китайских провинций, с которыми поддерживаются образовательные, экономические и общественно-культурные связи. Укрепляются и приобретают новые формы торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

«В этой работе хотел бы отметить особую роль лично господина Ян Вэньбиня и всего Генерального консульства КНР во Владивостоке, которое мы торжественно открыли недавно. Этот факт мы рассматриваем как признание возрастающего значения Приморского края в развитии региональных связей. В своей работе вы всецело можете рассчитывать на поддержку Законодательного Собрания», — подчеркнул Александр Ролик.

По данным департамента международного сотрудничества Приморского края, Китай остается основным региональным партнером Приморья, его доля в общем внешнеторговом обороте края составляет 54 процента, а также одной из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории Приморского края функционирует 208 предприятий с инвестициями КНР. Основная часть из них зарегистрирована во Владивостоке, Уссурийске и других прилегающих к российско-китайской границе муниципальных образованиях.

По уровню развития туристских связей с КНР Приморский край занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации. Начиная с 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, неуклонно растет. В 2016 году Приморский край посетили 370 тысяч китайских туристов, что на 32 процента больше, чем в 2015 году (281 тыс. человек).

Выездной поток российских граждан из Приморского края в Китай в 2016 году составил 587,8 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 24 процента.

В области транспорта наиболее масштабными являются проекты МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», которые планируется реализовать в рамках решений, принятых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином об интеграции инфраструктурных проектов китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Виктор Бруевич.

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