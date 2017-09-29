Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
08:08 (мск), источник: VN.ru

ФСБ сняла гриф секретности с исторических документов в Новосибирске

Документы, долгое время проходившие под грифом «секретно», впервые представили широкой публике на площадке Новосибирского государственного краеведческого музея.

Среди экспонатов — подлинные документы сотрудников органов контрразведки СМЕРШ, наградное оружие, форма 1920−1940-х годов, тканевые удостоверения, которые зашивались в подкладку одежды и были незаметны при обыске.

Сотрудники органов госбезопасности играли важную роль в охране молодого Советского государства от внутренних и внешних врагов: обеспечивали безопасность важнейших инфраструктурных проектов, боролись с вандализмом, шпионажем и саботажем, воевали на фронтах Великой Отечественной войны и успешно действовали за линией фронта. Сегодня они стоят на страже интересов Российской Федерации. К 100-летию органов безопасности РФ и 80-летию УФСБ России по Новосибирской области в Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Гриф секретности снят».

— Понятно, что многие из этих людей остаются в тени. Это закономерно, работа у нас такая, о которой не говорят, — комментирует ветеран органов безопасности, полковник в отставке Анатолий Васильев. — Многие документы еще не раскрыты, не зря сотрудников госбезопасности называют «невидимый фронт». Наша деятельность незаметна для окружающих. Она должна быть незаметна и для разведок вероятного противника. Хотя постепенно, по прошествии многих десятилетий, отдельные материалы обнародуются.

Одним из таких дел является материал под кодовым названием «Фисгармония» о работе перевербованного агента немецко-фашистской разведки «Абвер», которого забросили на парашюте в Поволжье с заданием прибыть в Сибирь, слиться с местным населением и собирать информацию о крупных предприятиях Новосибирска. С собой у шпиона были мощная коротковолновая рация и бланки документов. Его взяли на месте, перевербовали, и с 1942-го по 1945-й годы он слал в Германию дезинформирующие послания. Сам шпион в это время проживал в Новосибирске в районе завода Чкалова, как того требовала легенда.

По закону «О государственной тайне», дела под грифом «секретно» можно обнародовать через 30 лет после рассмотрения специальной комиссией, которая дает разрешение на публикацию. Процесс рассекречивания идет с 90-х годов, но он не быстрый, и многие операции тех лет, материалы которых хранятся в ведомственных архивах, до сих пор остаются засекреченными.

Выставка открыта в Новосибирском государственном краеведческом музее с 28 сентября до конца октября. В зависимости от интереса зрителей, ее могут продлить.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как подготовить автомобиль к зиме. Инфографика
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ узнали, что недосыпание работников дорого обходится компании
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь