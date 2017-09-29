ФСБ сняла гриф секретности с исторических документов в Новосибирске

Среди экспонатов — подлинные документы сотрудников органов контрразведки СМЕРШ, наградное оружие, форма 1920−1940-х годов, тканевые удостоверения, которые зашивались в подкладку одежды и были незаметны при обыске.

Сотрудники органов госбезопасности играли важную роль в охране молодого Советского государства от внутренних и внешних врагов: обеспечивали безопасность важнейших инфраструктурных проектов, боролись с вандализмом, шпионажем и саботажем, воевали на фронтах Великой Отечественной войны и успешно действовали за линией фронта. Сегодня они стоят на страже интересов Российской Федерации. К 100-летию органов безопасности РФ и 80-летию УФСБ России по Новосибирской области в Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Гриф секретности снят».

— Понятно, что многие из этих людей остаются в тени. Это закономерно, работа у нас такая, о которой не говорят, — комментирует ветеран органов безопасности, полковник в отставке Анатолий Васильев. — Многие документы еще не раскрыты, не зря сотрудников госбезопасности называют «невидимый фронт». Наша деятельность незаметна для окружающих. Она должна быть незаметна и для разведок вероятного противника. Хотя постепенно, по прошествии многих десятилетий, отдельные материалы обнародуются.

Одним из таких дел является материал под кодовым названием «Фисгармония» о работе перевербованного агента немецко-фашистской разведки «Абвер», которого забросили на парашюте в Поволжье с заданием прибыть в Сибирь, слиться с местным населением и собирать информацию о крупных предприятиях Новосибирска. С собой у шпиона были мощная коротковолновая рация и бланки документов. Его взяли на месте, перевербовали, и с 1942-го по 1945-й годы он слал в Германию дезинформирующие послания. Сам шпион в это время проживал в Новосибирске в районе завода Чкалова, как того требовала легенда.

По закону «О государственной тайне», дела под грифом «секретно» можно обнародовать через 30 лет после рассмотрения специальной комиссией, которая дает разрешение на публикацию. Процесс рассекречивания идет с 90-х годов, но он не быстрый, и многие операции тех лет, материалы которых хранятся в ведомственных архивах, до сих пор остаются засекреченными.