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08:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Касли снова остались без главы

КАСЛИ, 29 сентября, ФедералПресс. Вечером 28 сентября совет депутатов Каслинского городского поселения принял отставку главы администрации, Екатерины Васениной. Сама чиновница объясняет свое решение нежеланием плодить конфликты. Впрочем, те же депутаты пока оставили Васенину исполняющей обязанности главы.

«Я избиралась по конкурсу, — напомнила Екатерина Васенина в беседе с “ФедералПресс”. — Один из конкурентов, Вячеслав Горобец, был не допущен в финал и оспорил это решение конкурсной комиссии в суде. Суд встал на его сторону. Я не готова давать юридическую оценку действиям комиссии, но такой исход судебного процесса автоматически ставит под вопрос мою легитимность. Я не хочу конфликта: пусть будет объявлен новый конкурс и на нем уже решиться, кто возглавит исполнительную власть».

По словам Васениной, 10 из 12 городских депутатов накануне, 28 сентября, проголосовали за то, чтобы оставить Екатерину Николаевну исполняющей обязанности.

Кроме того, по данным уже бывшей главы, члены конкурсной комиссии подали апелляционную жалобу на решение суда по иску Горобца. Новый конкурс, таким образом, будет назначен только после рассмотрения иска апелляционной инстанцией.

Напомним, спорный конкурс по выборам главы Каслинского поселения состоялся в июле 2017 года, последний соперник Васениной на муниципальном конкурсе Александр Егоров тогда же возглавил городской совет. Кроме них в финал должен был выйти заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, но его «зарезала» конкурсная комиссия из-за не вовремя предоставленных документов об образовании.

Неофициально считалось, что Горобец — протеже районных и областных властей. Добавим, Каслям в последние месяцы вообще не везет с первыми лицами: в апреле 2017 года ушел в отставку предшественник Васениной Юрий Скулыбердин, в июне снял с себя полномочия спикер горсовета Михаил Ахлюстин.

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