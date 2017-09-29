В Омской области лишили полномочий еще одного депутата
Депутат совета Красногорского сельского поселения Полтавского района вовремя не предоставил сведения о доходах и имуществе.
Депутат совета Красногорского сельского поселения Полтавского района вовремя не предоставил сведения о доходах и имуществе.
В Полтавском районе досрочно прекратили полномочия депутата совета Красногорского сельского поселения. Он вовремя не предоставил сведения о доходах и имуществе. Прокуратурой района по результатам проверки было вынесено представление, которое поддержали депутаты.
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