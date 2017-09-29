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08:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области лишили полномочий еще одного депутата

Депутат совета Красногорского сельского поселения Полтавского района вовремя не предоставил сведения о доходах и имуществе.

В Полтавском районе досрочно прекратили полномочия депутата совета Красногорского сельского поселения. Он вовремя не предоставил сведения о доходах и имуществе. Прокуратурой района по результатам проверки было вынесено представление, которое поддержали депутаты.

Как ранее сообщал «СуперОмск», также прокуроры в суде добиваются передачи в государственную собственность квартиры бывшего первого вице-спикера Омского городского Совета Василия Мамонтова. Депутат купил в Германии квартиру, стоимость которой превышает совокупный доход его семьи за три года.

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