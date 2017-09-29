Европейский университет остается без лицензии

Мы сожалеем, что решение контролирующего ведомства принято без учета позиции университета в отношении акта проверки соответствия лицензионным требованиям от 22 сентября. Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений.

Как сообщал накануне «Ъ», по итогам четырехдневной проверки в сентябре Рособрнадзор выявил в вузе нарушения, которые, по мнению чиновников, исключают получение лицензии. В материалах проверки сообщалось, что нарушения касаются как здания, арендованного университетом, так и содержания одной из академических программ. В среду госпожа Самолетова также сообщила, что в заявке Европейского университета на новую лицензию Рособрнадзор нашел несколько недочетов — «главным образом в части материально-технического обеспечения и создания условий для обучения лиц с ограниченными возможностями».