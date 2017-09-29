Депутаты выбрали главой Пионерского Елену Широченко

«Сегодня 1 заседание нового состава Совета депутатов Пионерского городского округа началось с вручения Преснякову А. О. Благодарственного письма от Губернатора КО Алиханова А. А. Потом, в соответствии с законодательством состоялся выбор нового главы муниципального образования. Им стала Широченко Елена Сергеевна», — отметила Инга Палкина.