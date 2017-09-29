Депутаты выбрали главой Пионерского Елену Широченко
Новым главой Пионерского стала Елена Широченко. В четверг на первом заседании совета ее избрали руководителем муниципалитета. Информация об этом появилась в социальной сети «Фейсбук».
Новым главой Пионерского стала Елена Широченко. В четверг на первом заседании совета ее избрали руководителем муниципалитета. Информация об этом появилась в социальной сети «Фейсбук».
«Сегодня 1 заседание нового состава Совета депутатов Пионерского городского округа началось с вручения Преснякову А. О. Благодарственного письма от Губернатора КО Алиханова А. А. Потом, в соответствии с законодательством состоялся выбор нового главы муниципального образования. Им стала Широченко Елена Сергеевна», — отметила Инга Палкина.
Напомним, что по итогам выборов 10 сентября большинство в Совете депутатов получили представители «Единой России». Им досталось 13 из 15 мандатов.