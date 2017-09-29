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08:52 (мск), источник: Kommersant.uz

Делегация ЕБРР посещает Узбекистан

Вчера, 28 сентября, в Ташкент прибыла делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

Источник: Kommersant.uz

В программе пребывания делегации встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палате Узбекистана.

Делегация также посетит Навои, где примет участие в семинаре-тренинге «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса», сообщает МИД страны.

Напомним, в марте Узбекистан с официальным визитом посетил президент банка Сума Чакрабарти. По итогам встреч на различных уровнях подписан Меморандум о сотрудничестве между Узбекистаном и ЕБРР.

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