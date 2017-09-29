Делегация ЕБРР посещает Узбекистан
Вчера, 28 сентября, в Ташкент прибыла делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.
Вчера, 28 сентября, в Ташкент прибыла делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.
В программе пребывания делегации встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций,
Делегация также посетит Навои, где примет участие в
Напомним, в марте Узбекистан с официальным визитом посетил президент банка Сума Чакрабарти. По итогам встреч на различных уровнях подписан Меморандум о сотрудничестве между Узбекистаном и ЕБРР.