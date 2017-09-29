Делегация ЕБРР посещает Узбекистан

Источник: Kommersant.uz

В программе пребывания делегации встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палате Узбекистана.

Делегация также посетит Навои, где примет участие в семинаре-тренинге «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса», сообщает МИД страны.