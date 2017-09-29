В Узбекистане создается система «Электронный парламент»

Источник: Kommersant.uz

В Комитете по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента за «круглым столом» обсуждены основные параметры системы. В мероприятии приняли участие эксперты информационной сферы.

Внедрение проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти.

Участники «круглого стола» детально изучили технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определили необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.

— Проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, IT-инфраструктуры, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов, информационно-образовательной деятельности, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. — Изучен международный опыт в данном направлении. Реализация данного проекта сделает национальный парламент более открытым, создаст действенные механизмы его подотчетности перед обществом.