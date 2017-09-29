В Узбекистане создается система «Электронный парламент»
В Узбекистане в соответствии с госпрограммой по реализации Стратегии действий идет разработка системы «Электронный парламент». Об этом сообщает
В Узбекистане в соответствии с госпрограммой по реализации Стратегии действий идет разработка системы «Электронный парламент». Об этом сообщает
В Комитете по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента за «круглым столом» обсуждены основные параметры системы. В мероприятии приняли участие эксперты информационной сферы.
Внедрение проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти.
Участники «круглого стола» детально изучили технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определили необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.
— Проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию
Парламентарии предложили совершенствовать корпоративную сеть передачи данных органов представительной власти, системы электронного документооборота, формировать парламентскую базу данных, электронные библиотеки.