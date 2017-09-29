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09:31 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане создается система «Электронный парламент»

В Узбекистане в соответствии с госпрограммой по реализации Стратегии действий идет разработка системы «Электронный парламент». Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Источник: Kommersant.uz

В Комитете по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента за «круглым столом» обсуждены основные параметры системы. В мероприятии приняли участие эксперты информационной сферы.

Внедрение проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти.

Участники «круглого стола» детально изучили технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определили необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.

— Проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, IT-инфраструктуры, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов, информационно-образовательной деятельности, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. — Изучен международный опыт в данном направлении. Реализация данного проекта сделает национальный парламент более открытым, создаст действенные механизмы его подотчетности перед обществом.

Парламентарии предложили совершенствовать корпоративную сеть передачи данных органов представительной власти, системы электронного документооборота, формировать парламентскую базу данных, электронные библиотеки.

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