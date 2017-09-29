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09:59 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

В пятницу, 29 сентября, в Пензе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет заседание совета округа. В мероприятии примет участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Источник: Volga News

Участники совета округа обсудят реализацию мер по стимулированию роста экономики регионов ПФО, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

В мероприятии, помимо глав регионов ПФО, примут участие представители Федерального собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. В числе приглашенных на заседание совета — министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

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