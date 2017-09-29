Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Участники совета округа обсудят реализацию мер по стимулированию роста экономики регионов ПФО, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.
В мероприятии, помимо глав регионов ПФО, примут участие представители Федерального собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. В числе приглашенных на заседание совета — министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.