Время собирать камни. Правительство Севастополя покупает здание для детского сада

На вчерашнем заседании правительства города было принято решение о покупке здания для размещения детского сада в Ленинском районе.

— Здание будет приобретено в одном из наиболее густонаселенных районов города. Данный имущественный комплекс позволит частично сократить очередь в детские сады. Кардинально решить эту проблему мы намерены за счет строительства новых дошкольных учреждений: до 2020 года в нашем городе будут введены в строй 11 детских садов, — заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, дефицит мест в детские сады удастся ликвидировать за 3 года.

Как сообщила заместитель директора департамента Светлана Кириленко, на текущий момент очередь в дошкольные образовательные учреждения в Ленинском районе составляет 2,5 тысячи детей.