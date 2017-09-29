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10:01 (мск), источник: КрымPress

Время собирать камни. Правительство Севастополя покупает здание для детского сада

Лет 10 назад Севастопольская городская администрация активно распродавала здания детских садов. И вот пришло время собирать камни.

На вчерашнем заседании правительства города было принято решение о покупке здания для размещения детского сада в Ленинском районе.

— Здание будет приобретено в одном из наиболее густонаселенных районов города. Данный имущественный комплекс позволит частично сократить очередь в детские сады. Кардинально решить эту проблему мы намерены за счет строительства новых дошкольных учреждений: до 2020 года в нашем городе будут введены в строй 11 детских садов, — заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, дефицит мест в детские сады удастся ликвидировать за 3 года.

Как сообщила заместитель директора департамента Светлана Кириленко, на текущий момент очередь в дошкольные образовательные учреждения в Ленинском районе составляет 2,5 тысячи детей.

Будет забавно и поучительно, если правительство Севастополя выкупит бывшее здание детского сада. Было время, и камни разбрасывали.

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