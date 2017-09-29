На учениях под Хабаровском разведчики устроили диверсии в тылу «врага»

«Курсанты-разведчики на учениях под Хабаровском работали по нескольким сценариям. Например, по одному из них разведгруппа совершила марш-бросок в нужный район, организовала засаду на дороге, захватили автомобили и важные документы, и скрытно отошли», — говорится в сообщении.
По другому сценарию, разведчики бесшумно подошли к наблюдательному пункту «условного противника», сняли часовых, проникли в лагерь и уничтожили полевой узел связи «неприятеля».
Отмечается, что для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.