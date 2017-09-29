На учениях под Хабаровском разведчики устроили диверсии в тылу «врага»

«Курсанты-разведчики на учениях под Хабаровском работали по нескольким сценариям. Например, по одному из них разведгруппа совершила марш-бросок в нужный район, организовала засаду на дороге, захватили автомобили и важные документы, и скрытно отошли», — говорится в сообщении.