Перевооружение Новосибирского ракетного соединения завершится в 2017 году

«В 2017 году завершится перевооружение Новосибирского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс… в 2018 году продолжится перевооружение на ПГРК «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений», — сказал он журналистам.

По его словам, в подразделения дивизии также поступают такие образцы спецтехники, как машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М». Они создавались специально для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов «Ярс».