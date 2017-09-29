Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Посол ЕС раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:05 (мск), источник: РИА Новости

Перевооружение Новосибирского ракетного соединения завершится в 2017 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Перевооружение Новосибирского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» завершится в 2017 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В 2017 году завершится перевооружение Новосибирского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс… в 2018 году продолжится перевооружение на ПГРК «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений», — сказал он журналистам.

По его словам, в подразделения дивизии также поступают такие образцы спецтехники, как машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М». Они создавались специально для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов «Ярс».

Каракаев добавил, что командно-штабное учение не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов спецтехники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения. Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учётом перевооружения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Перевооружение Новосибирского ракетного соединения завершится в 2017 году
На учениях в Новосибирской области инженеры РВСН блокировали 'диверсантов'
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь