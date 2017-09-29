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10:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Правительство края договорилось о сотрудничестве с МАИ — Вячеслав Шпорт

По словам губернатора, к работе также подключится РАНХиГС при президенте РФ.

Источник: Reuters

Вопросы развития инженерного образования обсуждают сегодня в Комсомольске-на-Амуре в рамках Общероссийского конгресса инженеров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе губернатора.

 — Мы большое внимание уделяем кадровой политике. И совершенно очевидно, что современные производства нуждаются в высококлассных специалистах. Для решения этой задачи необходимо активнее перенимать опыт передовых вузов страны. Поэтому мы договорились с Московским авиационным институтом о сотрудничестве и создании профильной программы развития инженерного образования в крае. Это вопрос мы неоднократно обсуждали с ректором вуза Михаилом Погосяном, который обещал всяческое содействие, — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, к этой работе также подключатся специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Запланирован приезд делегации вуза в Хабаровский край.

Как ранее сообщалось, мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Национальный статус форуму присвоен в этом году распоряжением правительства России «О долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре».

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