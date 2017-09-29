Правительство края договорилось о сотрудничестве с МАИ — Вячеслав Шпорт
По словам губернатора, к работе также подключится РАНХиГС при президенте РФ.
По словам губернатора, к работе также подключится РАНХиГС при президенте РФ.
Вопросы развития инженерного образования обсуждают сегодня в
— Мы большое внимание уделяем кадровой политике. И совершенно очевидно, что современные производства нуждаются в высококлассных специалистах. Для решения этой задачи необходимо активнее перенимать опыт передовых вузов страны. Поэтому мы договорились с Московским авиационным институтом о сотрудничестве и создании профильной программы развития инженерного образования в крае. Это вопрос мы неоднократно обсуждали с ректором вуза Михаилом Погосяном, который обещал всяческое содействие, — сказал Вячеслав Шпорт.
По словам губернатора, к этой работе также подключатся специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Запланирован приезд делегации вуза в Хабаровский край.
Как ранее сообщалось, мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Национальный статус форуму присвоен в этом году распоряжением правительства России «О долгосрочном плане комплексного