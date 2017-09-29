Правительство края договорилось о сотрудничестве с МАИ — Вячеслав Шпорт

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Вопросы развития инженерного образования обсуждают сегодня в Комсомольске-на-Амуре в рамках Общероссийского конгресса инженеров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе губернатора.

— Мы большое внимание уделяем кадровой политике. И совершенно очевидно, что современные производства нуждаются в высококлассных специалистах. Для решения этой задачи необходимо активнее перенимать опыт передовых вузов страны. Поэтому мы договорились с Московским авиационным институтом о сотрудничестве и создании профильной программы развития инженерного образования в крае. Это вопрос мы неоднократно обсуждали с ректором вуза Михаилом Погосяном, который обещал всяческое содействие, — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, к этой работе также подключатся специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Запланирован приезд делегации вуза в Хабаровский край.