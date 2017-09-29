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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал о планах главы Приморья на понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Рабочие мероприятия запланированы у главы Приморья Владимира Миклушевского на понедельник, сообщил РИА Новости источник в администрации края.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Рабочие мероприятия запланированы у главы Приморья Владимира Миклушевского на понедельник, сообщил РИА Новости источник в администрации края.

В пятницу местное СМИ сообщило, что губернатор срочно вылетел в Москву. По данным экспертного доклада холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», главы ряда регионов, в том числе Приморья, могут уйти в отставку в ближайшее время.

«У него запланированы на понедельник рабочие мероприятия. Информации о том, что Миклушевский вылетел в Москву, пока нет», — сказал собеседник агентства.

По данным администрации края, в пятницу губернатор встретился с индийским инвестором и провел рабочее совещание по финансам. Также отмечается, что на этой неделе Владимир Миклушевский принял участие в работе заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Москве.

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