Источник рассказал о планах главы Приморья на понедельник

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Рабочие мероприятия запланированы у главы Приморья Владимира Миклушевского на понедельник, сообщил РИА Новости источник в администрации края.

В пятницу местное СМИ сообщило, что губернатор срочно вылетел в Москву. По данным экспертного доклада холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», главы ряда регионов, в том числе Приморья, могут уйти в отставку в ближайшее время.

«У него запланированы на понедельник рабочие мероприятия. Информации о том, что Миклушевский вылетел в Москву, пока нет», — сказал собеседник агентства.