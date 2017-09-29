В подразделениях краевой администрации появились новые люди

Источник: Югополис

Министром транспорта и дорожного хозяйства стал Алексей Переверзев, департамент имущественных отношений возглавил Александр Шеин, главой департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя стал Роман Куринный.

41-летний Алексей Переверзев имеет высшие инженерное и юридическое образования. С июня 2015 года по январь 2016 года занимал различные должности в региональном департаменте транспорта. В начале прошлого года стал первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

42-летний Александр Шеин имеет юридическое образование. С 1997 по 2001 годы работал в администрации города Ейска, затем перешел на службу в краевую администрацию. С 2001 по 2017 годы занимал руководящие должности в правовом департаменте администрации региона.

41-летний Роман Куринный окончил Российский экономический университет им. Плеханова с квалификацией экономист. С 1998 года занимал различные должности в ООО «ТВК-Р» (торговая сеть «Табрис»), в 2007 году назначен генеральным директором компании. В 2016 году стал руководителям НАО «Корпорация развития Краснодарского края», в этом же году перешел на работу в администрацию региона. Занимал пост заместителя руководителя департамента инвестиций и малого и среднего предпринимательства региона, сообщает пресс-служба админи страции края.

Исполнять обязанности директора правового департамента будет Александр Дикарев, ранее занимавший пост заместителя. Он окончил Кубанский государственный университет, в органах исполнительной власти края работает с 2003 года.

Кроме того, исполняющим обязанности руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначен Юрий Волков. До этого он являлся заместителем руководителя ведомства. Юрий Волков окончил Кубанский государственный университет по специальности «антикризисное управление».

Как ранее сообщал «Югополис», депутаты ЗСК 28 сентября внесли изменения в структуру администрации края. В штатном расписании вновь появилась должность первого заместителя губернатора — им будет Андрей Алексеенко, работавший вице-губернатором по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Блок внутренней политики будет курировать 32-летний Алексей Копайгородский, ранее работавший вице-мэром Краснодара, а с весны 2017-го руководивший краевым департаментом внутренней политики.

Руководитель экономическим блоком будет 31-летний Василий Швец. Ранее он работал в управлении делами Президента РФ. В июле 2015 года стал советником губернатора Кубани, а 5 месяцев спустя был назначен руководителем краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Курировать вопросы, связанные с природными ресурсами, будет 34-летний Сергей Болдин, с июля 2015 года руководивший краевым департаментом имущественных отношений, а до этого также работавший в управлении делами Президента РФ.