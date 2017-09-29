В зоне риска. Полтавченко может уйти в отставку в ближайшее время
Имена претендентов на вылет из губернаторских кресел значатся в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», составленном холдингом «Минченко Консалтинг».
Имена претендентов на вылет из губернаторских кресел значатся в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», составленном холдингом «Минченко Консалтинг».
Эксперты проанализировали деятельность губернаторов с января по август 2017 года, оценив руководителей регионов по девяти критериям. Каждому из управленцев начисляли бонусы и списывали штрафы. Чем выше получилась итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.
В список высокой вероятности отстранения попали уже покинувшие свои должности губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валериий Шанцев, губернатор Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и бывший глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (свой пост он покинул 28 сентября).
По мнению экспертов, отстранены в ближайшее время будут: губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Омской области Виктор Назаров, глава Новосибирская область Владимир Городецкий, губернатор Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, а также глава Красноярского края Виктор Толоконский (27 сентября было сделано заявление об отставке).
Губернатор 47 региона Александр Дрозденко попал в категорию «есть риск отставки». Господин Дрозденко набрал 13 баллов. Эксперты считают, что глава Ленобласти имеет хороший прямой контакт с главой государства. Также, в подчинении губернатора находится несколько значимых проектов, что свидетельствует о его активной деятельности (например, к одному из них можно отнести проект метро в Кудрово). Высоко были оценены и качество политического менеджмента главы 47 региона.
Напомним, что кандидатура Александра Дрозденко рассматривается в качестве возможных сменщиков Полтавченко на посту главы
Александр Дрозденко занимает третье место в национальном рейтинге губернаторов, опережая Георгия Полтавченко на несколько позиций.