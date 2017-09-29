Алексей Навальный задержан в Москве
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.
«Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный», — сообщили ТАСС в
По словам собеседника агентства, Навальный доставлен в отдел полиции для разбирательства.
«Несмотря на это, он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия», — пояснил собеседник агентства.
В ГУ МВД по Москве призвали граждан «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».
Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.
Прокуратура региона также напомнила, что администрацией города шествие и митинг на площади Маркина, принять участие в которых призывают Навальный и «ряд общественных деятелей», не согласованы.