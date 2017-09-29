Алексей Навальный задержан в Москве

«Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, Навальный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Навальному согласовали акции в девяти городах России.

«Несмотря на это, он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия», — пояснил собеседник агентства.

В ГУ МВД по Москве призвали граждан «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.

Ранее в полиции Нижегородской области предупредили о незаконности акции, которую планировал провести 29 сентября в Нижнем Новгороде Навальный.