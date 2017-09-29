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10:39 (мск), источник: Интерфакс

Главный редактор RT объяснила последствия регистрации иноагентом в США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян считает, что регистрация канала в США качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране.

Источник: РИА "Новости"

«От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране», — говорится в сообщении Симоньян на сайте канала.

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«Это всё очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться», — сказала Симоньян.

По мнению главного редактора телеканала, Россия примет зеркальные меры, и это не пойдёт на пользу ни одной из сторон.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ».

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Viktor Antonov
И СNN и BBC, и Дойче Велле идут в ТВ через Триколор ТВ, они зарегистрированы в Роскомпечати как СМИ и имеют российскую лицензию.
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