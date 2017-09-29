Главный редактор RT объяснила последствия регистрации иноагентом в США

Источник: РИА "Новости"

«От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране», — говорится в сообщении Симоньян на сайте канала.

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«Это всё очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться», — сказала Симоньян.

По мнению главного редактора телеканала, Россия примет зеркальные меры, и это не пойдёт на пользу ни одной из сторон.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала.