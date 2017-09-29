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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор уличил CNN International в нарушении закона о СМИ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Представители телеканала CNN International вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел, будет решаться вопрос о вынесении каналу предупреждения.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Роскомнадзора в пятницу, претензии ведомства связаны с нарушением законам о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. В сообщении уточняется, что регулятор также выдаст представителям канала предписание об устранении нарушений.

По данным ведомства, управление Роскомнадзора по ЦФО провела плановое наблюдение в отношении компании «Тернер информационные программы и стиль жизни», которая осуществляет в России вещание телеканала CNN International на основании свидетельства о регистрации СМИ и универсальной лицензии.

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«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», — отмечается в сообщении. В чем именно заключаются нарушения, Роскомнадзор не уточнил.

В ноябре 2014 года стало известно, что европейское подразделение концерна Time Warner направило российским операторам уведомление о прекращении вещания CNN в России с 2015 года. CNN ранее не получил лицензию на вещание в России, но не сталкивался с претензиями властей по данному поводу. Роскомнадзор заявлял, что не имеет отношения к решению CNN прекратить вещание в России.

В марте 2015 года телеканал CNN получил универсальную лицензию на вещание в России на срок до 10 лет. Примерно через месяц телеканал CNN возобновил вещание в сети крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ».

Новостной телеканал был создан в 1980 году Тедом Тернером и одним из первых в мире начал вещание в круглосуточном режиме. В России представительство CNN открылось в 1983 году, в начале 90-х началось эфирное вещание, позднеея канал осуществлял вещание только по кабельным и спутниковым сетям.

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