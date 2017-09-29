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10:52 (мск), источник: ЕАН

Скандально известному екатеринбургскому депутату подарили 50 тысяч луковиц

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге и его директор, депутат Роман Шадрин, получат 50 тысяч луковиц голландских тюльпанов для проведения «Фестиваля тюльпанов».

Презент городскому парку сделал питерский ритейлер «Лента», который заходит в столицу Урала. Фестиваль планируется провести в будущем году с открытием 27 мая. Посадку тюльпанов в парке произведут уже через пару недель на центральной аллее, аллее Мотоциклистов и аллее Боевой славы.

Отметим, что парк в последнее время явно нуждается в облагораживании. Минувшим летом жители города активно критиковали происходящее в ЦПКиО в соцсетях.

Директор Шадрин при этом отметился в скандальном судебном разбирательстве с бывшей подчиненной, обвинившей депутата в «рейдерском захвате» ее киоска и пьянстве на рабочем месте.

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