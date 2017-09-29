Скандально известному екатеринбургскому депутату подарили 50 тысяч луковиц

Презент городскому парку сделал питерский ритейлер «Лента», который заходит в столицу Урала. Фестиваль планируется провести в будущем году с открытием 27 мая. Посадку тюльпанов в парке произведут уже через пару недель на центральной аллее, аллее Мотоциклистов и аллее Боевой славы.

Отметим, что парк в последнее время явно нуждается в облагораживании. Минувшим летом жители города активно критиковали происходящее в ЦПКиО в соцсетях.