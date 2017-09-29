Два депутата ЗАТО «Звёздный» после проверки деклараций лишились мандатов

Два депутата ЗАТО «Звёздный» после проверки деклараций лишились мандатов

Пермская прокуратура по итогам проверки выяснила, что два депутата гордумы «Звёздного» предоставили в налоговую неполные сведения о доходах и имуществе за 2016 год.