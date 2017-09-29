Два депутата ЗАТО «Звёздный» после проверки деклараций лишились мандатов
Пермская прокуратура по итогам проверки выяснила, что два депутата гордумы «Звёздного» предоставили в налоговую неполные сведения о доходах и имуществе за 2016 год.
Пермская прокуратура по итогам проверки выяснила, что два депутата гордумы «Звёздного» предоставили в налоговую неполные сведения о доходах и имуществе за 2016 год.
В частности, один депутат забыл написать о наличии квартиры, а другой — о земельном участке.
Прокурором внесено представление с требованием о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. На заседании местной думы депутаты поддержали требование прокуратуры.