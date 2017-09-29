Мидхат Шагиахметов избран председателем Центризбиркома РТ

Источник: ИА Татар-информ

Кроме того, на первом заседании ЦИК РТ путём тайного голосования были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров от имени Рустама Минниханова поздравил членов ЦИК РТ с «назначением на высокую должность». Он напомнил, что перед новым составом Центризбиркома РТ лежат задачи по организации выборов Президента РФ в марте 2018 года, выборов депутатов Госсовета РТ в 2019 году, выборов Президента РТ и депутатов местного самоуправления в 2020 году, выборы депутатов Госдумы ФС РФ в 2022 году.

Асгат Сафаров поблагодарил прошлый состав ЦИК РТ и ее руководителя Экзама Губайдуллина. Он сообщил присутствующим, что Президентом Татарстана подписан указ о награждении Экзама Губайдуллина и Валентины Каменьковой медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Напомним в ЦИК РТ входят 14 человек, семь членов которого назначены Президентом РТ и семь — Государственным Советом Татарстана.

Назначены Президентом:

1. Валиуллова Рашида Рафиковна.

2. Кострин Валентин Иванович.

3. Куралов Эрик Рудольфович.

4. Минзарипов Рияз Гатауллович.

5. Сквордяков Олег Васильевич.

6. Смирнов Виталий Николаевич.

7. Шагиахметов Мидхат Рафкатович.

Назначены Государственным Советом Республики Татарстан:

1. Ахметзянов Ленар Ильдарович.

2. Борисова Надежда Петровна.

3. Воронова Ольга Михайловна.

4. Гиниатуллина Светлана Владимировна.

5. Загидуллин Рустем Ильдусович.

6. Кудряшов Андрей Витальевич.

7. Шагивалиев Марат Ривхатович.