Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%
Теперь в этих случаях гражданам предлагается альтернатива.
Теперь в этих случаях гражданам предлагается альтернатива.
Июльские поправки в закон о «дальневосточном гектаре» позволили снизить количество «отказов» по заявлениям на предоставление земельных участков в рамках программы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Теперь уполномоченный орган, рассматривающий заявление гражданина на “дальневосточный гектар”, обязан предлагать альтернативный вариант в случаях, когда раньше был бы дан отказ: это либо предложение по корректировке границ участка, либо перенос участка, либо предложение участка из списка стоящих на кадастровом учете», — рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее АРЧК ДВ).
«В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» АРЧК ДВ провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы».
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года — с этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов ДФО. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может выбрать любой гражданин России. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.