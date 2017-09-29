Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%

Источник: VLADNEWS

Июльские поправки в закон о «дальневосточном гектаре» позволили снизить количество «отказов» по заявлениям на предоставление земельных участков в рамках программы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Сегодня этот показатель в среднем по регионам Дальнего Востока не превышает отметки в 10%.

«Теперь уполномоченный орган, рассматривающий заявление гражданина на “дальневосточный гектар”, обязан предлагать альтернативный вариант в случаях, когда раньше был бы дан отказ: это либо предложение по корректировке границ участка, либо перенос участка, либо предложение участка из списка стоящих на кадастровом учете», — рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее АРЧК ДВ).

«В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» АРЧК ДВ провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы».