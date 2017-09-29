Южноуральцам разрешили шуметь в новогоднюю ночь
В октябре полицейские Южного Урала начнут выписывать штрафы за нарушение закона «О тишине».
В октябре полицейские Южного Урала начнут выписывать штрафы за нарушение закона «О тишине».
Соответствующее соглашение между МВД РФ и правительством Челябинской области ратифицировано депутатами, сообщили в пятницу в заксобрании региона.
— Сотрудникам полиции возвращены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области», — сообщили в
Напомним, действие закона распространяется на время с 22 до шести часов утра — в рабочие дни, и с 23 часов до восьми часов утра в выходные и праздничные дни. В эти часы запрещено громко включать телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, а также оставлять без контроля устройства звукоусиления, в том числе сигнализацию автомобилей и объектов торговли.
Кроме того, не разрешается играть на музыкальных инструментах, кричать, свистеть, петь, запускать пиротехнику и заниматься любыми видами работ, нарушающих тишину.
Исключения коснулись только чрезвычайных ситуаций, празднования Нового года, религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также
В ГУ МВД по Челябинской области в свою очередь сообщили, что готовы приступить к исполнению новых полномочий с 1 октября.