Южноуральцам разрешили шуметь в новогоднюю ночь

Источник: AP 2017

Соответствующее соглашение между МВД РФ и правительством Челябинской области ратифицировано депутатами, сообщили в пятницу в заксобрании региона.

— Сотрудникам полиции возвращены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе законодательного собрания. — В частности, за нарушение закона «О тишине» предусмотрены штрафы для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до двадцати пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей.

Напомним, действие закона распространяется на время с 22 до шести часов утра — в рабочие дни, и с 23 часов до восьми часов утра в выходные и праздничные дни. В эти часы запрещено громко включать телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, а также оставлять без контроля устройства звукоусиления, в том числе сигнализацию автомобилей и объектов торговли.

Кроме того, не разрешается играть на музыкальных инструментах, кричать, свистеть, петь, запускать пиротехнику и заниматься любыми видами работ, нарушающих тишину.

Исключения коснулись только чрезвычайных ситуаций, празднования Нового года, религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также культурно-массовых и спортивных мероприятий, организованных в установленном законом порядке, отметили в заксобрании.