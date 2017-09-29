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11:13 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон рассказал о молдавских традициях, связанных с виноделием

Президент Республики Молдова Игорь Додон по случаю приближающегося праздника День вина, рассказал о молдавских традициях виноделия.

Источник: Actualitati.md

— В молдавских селах начался сбор урожая, и практически в каждой семье в центре и на юге Молдовы делают несколько сотен или тонн вина. Я приехал к родителям домой, чтобы посмотреть, каким будет вино в этом году.

После того, как виноград был собран, его помещают в аппарат под названием здробилка. Виноград пропускают через него и он попадает в деревянную бочку. В любом молдавском хозяйстве вы найдете примерно такую же, в которой бродит виноград. После того, как виноград переработан, он попадает в другую бочку, где с помощью специальной палки виноград мешают. После того, как виноград перебродил, его отправляют в погреб, — рассказал Игорь Додон.

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