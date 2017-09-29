Илья Денисов включен в состав карагайского ТИК

Место в ТИК освободилось после того, как член ТИК Карагайского района Светлана Польщикова, выдвинутая на этот пост краевым реготделением «Справедливой России», написала заявление о добровольном сложении полномочий. Заявление было написано 15 сентября, полномочия Польщиковой прекращены 19 сентября. На освободившееся место прикамские эсеры, имеющие приоритетное право выдвижения кандидатуры, предложили Илью Денисова. Зампред прикамского избиркома Сергей Пономарев сообщил, что по итогам всех необходимых проверок никаких предусмотренных законом ограничений на вхождение Денисова в ТИК установлено не было. По результатам голосования комиссия утвердила Илью Денисова членом ТИК Карагайского района.

«Обычно кадровые решения о назначении членов комиссий от приоритетных партий принимаются в течение пары дней с момента поступления предложения. Однако в данном случае назначение состоялось лишь в крайнюю дату, установленную законом. Очевидно в расчете на то, что партия изменит свое решение по кандидатуре. Однако позиция эсеров осталась неизменной», — отметил политтехнолог Дмитрий Логинов.

«Мы крайне удивлены повышенным интересом к назначению рядового члена ТИК Карагайского района, — прокомментировал Сергей Пономарев, — Ротации в комиссиях происходят регулярно и не вызывают острой реакции. У “Справедливой России” приоритетное право назначения члена комиссии Карагайского района, поэтому все вопросы по предлагаемой кандидатуре необходимо задавать представителям партии. По закону мы лишь утверждаем предложенную кандидатуру и отказать в назначении не можем».

По его словам, прозвучавшие в прессе утверждения, что членство в ТИК дает какие-то преимущества по административному или уголовному преследованию, не соответствуют действительности, так как меняется лишь порядок возбуждения подобных дел. О возникающих особенностях статуса нового члена ТИК все заинтересованные структуры были проинформированы председателем комиссии в рамках межведомственного взаимодействия еще на прошлой неделе. Поэтому у них было время совершить необходимые с их точки зрения действия, уточнил зампред КИК.

Напомним, УФАС Пермского края намерен в судебном порядке добиваться дисквалификации Ильи Денисова в связи с нарушением антимонопольного законодательства, допущенного департаментом дорог и транспорта. В мэрии с позицией УФАС не согласны и планируют оспаривать ее в суде.