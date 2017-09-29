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11:20 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову.

Источник: AP 2017

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Взыскание Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия объявлено по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева, следует из указа. Причиной взыскания главе Минтранса стала ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

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«И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ИФ), что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент на встрече с членами правительства 27 сентября.

В ходе заседания российский лидер также упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров.

На перевозчика возбуждено уголовное дело: должностных лиц ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обвиняют в хищении денежных средств пассажиров. По этому делу в качестве подозреваемых задержаны гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Владельцы компании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись от уголовного преследования за рубежом.

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