Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову

Источник: AP 2017

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Взыскание Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия объявлено по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева, следует из указа. Причиной взыскания главе Минтранса стала ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

«И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ИФ), что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент на встрече с членами правительства 27 сентября.

В ходе заседания российский лидер также упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров.