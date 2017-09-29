Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову.
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову.
Документ опубликован на официальном портале
Взыскание Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия объявлено по предложению
«И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ИФ), что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент на встрече с членами правительства 27 сентября.
В ходе заседания российский лидер также упрекнул
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