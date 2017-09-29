В УФСБ прокомментировали обыски в доме бывшего сити-менеджера Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября, ФедералПресс.
ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября, ФедералПресс.
«Следственным отделом УФСБ по Челябинской области на основании материалов проверки
Дело возбуждено по факту хищения в 2012—2015 годах денежных средств в особо крупном размере у одного из муниципальных предприятий Челябинска, работающего в сфере ЖКХ.
Сотрудники УФСБ проводят следственные и
Напомним, ранее источник «ФедералПресс» сообщал, что жертвой махинаций с многократно завышенной стоимостью договоров стало МУП «ЧКТС», со счетов которого в 2012−15 годах пропали порядка 340 миллионов рублей.