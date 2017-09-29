В УФСБ прокомментировали обыски в доме бывшего сити-менеджера Челябинска

«Следственным отделом УФСБ по Челябинской области на основании материалов проверки контрольно-счетной палаты региона и исследований ЭКС ГУ МВД области возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ, — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе силового ведомства.

Дело возбуждено по факту хищения в 2012—2015 годах денежных средств в особо крупном размере у одного из муниципальных предприятий Челябинска, работающего в сфере ЖКХ.

Сотрудники УФСБ проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступной схеме".