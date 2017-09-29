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11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В УФСБ прокомментировали обыски в доме бывшего сити-менеджера Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября, ФедералПресс. Пресс-служба УФСБ по Челябинской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела о хищении крупной суммы у коммунального МУП в Челябинске, в рамках которого в настоящее время проходят обыски в доме бывшего главы администрации областного центра Сергея Давыдова.

«Следственным отделом УФСБ по Челябинской области на основании материалов проверки контрольно-счетной палаты региона и исследований ЭКС ГУ МВД области возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ, — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе силового ведомства.

Дело возбуждено по факту хищения в 2012—2015 годах денежных средств в особо крупном размере у одного из муниципальных предприятий Челябинска, работающего в сфере ЖКХ.

Сотрудники УФСБ проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступной схеме".

Напомним, ранее источник «ФедералПресс» сообщал, что жертвой махинаций с многократно завышенной стоимостью договоров стало МУП «ЧКТС», со счетов которого в 2012−15 годах пропали порядка 340 миллионов рублей.

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