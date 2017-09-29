Хантсман вряд ли будет раздавать «печеньки» протестующим, заявил Косачев

Источник: РИА "Новости"

«Фигура нового посла США в России, по понятным причинам, вызывает немалый интерес. Очевидно, что Дональд Трамп был вынужден искать персону, которую бы одобрил конгресс, взявший под лупу все, что делается на российском направлении», — сказал сенатор.

В этом смысле Джон Хантсман всех устраивал — он не замечен в симпатиях к России, хотя имел здесь свои бизнес-интересы. Помимо этого, у него есть дипломатический опыт — в 32 года он стал самым молодым послом США последнего столетия, приняв пост в Сингапуре. Также у него есть и опыт работы с крупными державами — в частности, с Китаем, где он также был послом, напомнил Косачев.

«В этом можно усмотреть и подтверждение тому тезису, что Вашингтон при Трампе смотрит на Россию через призму Китая. Если это так, то, с одной стороны, это минус, поскольку мы считаем наши двусторонние отношения самоценными. С другой стороны, есть и плюсы, поскольку вряд ли новый прагматик и политик на посту главы миссии США в Москве будет так много уделять времени попыткам перестроить Россию и раздавать “печеньки” протестующим», — добавил он.

Бизнесмен и экс-губернатор Хантсман, при всех его известных разногласиях с Трампом, в чем-то близок ему и госсекретарю Рексу Тиллерсону — «это люди дела, не сильно вовлеченные в нынешние антироссийские истерики и не помешанные на экспорте ценностей и революций, как люди из окружения Хиллари Клинтон», считает парламентарий.

Что, впрочем, отнюдь не гарантирует «легкой жизни» с ним России, сказал Косачев.

«Американские бизнесмены — жесткие переговорщики и умеют добиваться своего. Но даже с самыми неуступчивыми переговорщиками легче иметь дело, чем с “учителями” и “судьями”, коими мнили себя многие американские политики в “диалоге” с Россией, который чаще сводился к назиданиям и выговорам», — подчеркнул он.