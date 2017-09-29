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12:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

Горсовет выдвинул кандидатуры депутатов-выборщиков мэра Красноярска

Но без коллег со стороны губернатора они работать не смогут.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Поправки в Закон о выборах требуют, чтобы выборная коллегия состояла из 10 человек — 5 депутатов Городского совета и пять человек, выдвинутых губернатором.

Комиссия Совета депутатов по городскому самоуправлению сформировала список депутатов, которым предстоит выбирать нового мэра. Это Александр Негруцкий от «Единой России», Евгения Бухарова от «Справедливой России», Аркадий Волков от фракции «За Красноярск», Вячеслав Гордеев от «Патриотов России», Владимир Пястолов от КПРФ.

Последние политические события могут помешать их работе. Поскольку формально губернатора у края нет и назначить вторую половину выборщиков некому.

Между тем, сроки выборов определены четко. Прием заявок от желающих управлять городом завершится 5 октября. Конкурс пройдет 11 октября. Выборы состоятся 24 октября.

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