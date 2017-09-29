Горсовет выдвинул кандидатуры депутатов-выборщиков мэра Красноярска

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Поправки в Закон о выборах требуют, чтобы выборная коллегия состояла из 10 человек — 5 депутатов Городского совета и пять человек, выдвинутых губернатором.

Комиссия Совета депутатов по городскому самоуправлению сформировала список депутатов, которым предстоит выбирать нового мэра. Это Александр Негруцкий от «Единой России», Евгения Бухарова от «Справедливой России», Аркадий Волков от фракции «За Красноярск», Вячеслав Гордеев от «Патриотов России», Владимир Пястолов от КПРФ.

Последние политические события могут помешать их работе. Поскольку формально губернатора у края нет и назначить вторую половину выборщиков некому.