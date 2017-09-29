Плахотнюк встретился с Эрдоганом

Один из обсуждаемых вопросов касался безопасности и стабильности в регионе, а также ситуации в АТО Гагаузия. Эрдоган подчеркнул, что Турция призывает граждан этого региона как можно лучше интегрироваться в происходящие в Молдове процессы. В этом контексте стороны решили, что Турция откроет в скором будущем Генеральное консульство в Комрате. Они обсудили также активизацию сотрудничества между нашими странами, в частности, расширение Соглашения о свободной торговле с Турцией в области услуг, а также открытие Экономической службы нашей страны в Анкаре. Кроме того, был затронут вопрос о развитии свободных экономических подзон в Комрате и Чадыр-Лунге.