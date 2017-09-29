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12:09 (мск), источник: Noi.md

Плахотнюк встретился с Эрдоганом

После недавней встречи парламентской делегации Молдовы с представителями высшего руководства Турции, глава ДПМ Влад Плахотнюк совершил поездку в Анкару, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Лидер демократов провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Один из обсуждаемых вопросов касался безопасности и стабильности в регионе, а также ситуации в АТО Гагаузия. Эрдоган подчеркнул, что Турция призывает граждан этого региона как можно лучше интегрироваться в происходящие в Молдове процессы. В этом контексте стороны решили, что Турция откроет в скором будущем Генеральное консульство в Комрате. Они обсудили также активизацию сотрудничества между нашими странами, в частности, расширение Соглашения о свободной торговле с Турцией в области услуг, а также открытие Экономической службы нашей страны в Анкаре. Кроме того, был затронут вопрос о развитии свободных экономических подзон в Комрате и Чадыр-Лунге.

Другой важной темой беседы был въезд молдавских граждан в Турцию на основании удостоверений личности и, соответственно, турецких граждан в Молдову на основании тех же документов. Влад Плахотнюк и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также открытие в нашей стране турецких культурных центров.

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