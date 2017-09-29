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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ

29 сентября, Клецкий район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ. Соответствующие поручения он дал сегодня во время рабочей поездки в Клецкий район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надо ускоряться и снова мобилизовывать людей. Мы же не знаем, какая будет погода, — сказал глава государства. — Через две недели этой напряженки уже не будет».

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Александр Лукашенко отметил, что, возможно, сельчане в определенной степени самоуспокоились после завершения уборки зерновых культур. Вместе с тем в ближайшие дни аграриям еще предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по завершению сева озимых, уборке овощей, кукурузы. Особую обеспокоенность белорусский лидер высказал в связи с темпами работ по уборке кукурузы на силос.

Что касается сева озимых, Президенту доложили, что соответствующие работы по стране будут в основном завершены к 4 октября. Однако еще остаются большие незасеянные площади в Витебской области. Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание на важность соблюдения агротехнических сроков.

«Не получается ли, что мы сеем ради того, чтобы посеять — план наметили, и хоть в декабре, — заметил он. — Любыми судьбами в Витебской области надо посеять на этой неделе».

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