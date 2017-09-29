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12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол ЕС в России рассказал о встрече в лифте с Путиным

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке в лифте с президентом России Владимиром Путиным в лифте, в ходе которой они обсудили российско-литовские отношения. Содержание беседы дипломат раскрыл в интервью телеканалу «Дождь».

Источник: Reuters

По словам Ушацкаса, кроме него и российского лидера в кабине находился глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и охранники. «Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: “Чего она на меня все время гонит?”», — рассказал дипломат.

Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет ввиду президента Литвы Далю Грибаускайте.

«Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?», — пояснил посол. Ушацкас добавил, что затем они с Путиным продолжили разговор.

Ушацкас занимал пост министра иностранных дел Литвы с декабря 2008 года по февраль 2010 года. Вынужден был подать в отставку в связи с недоверием, выраженным ему президентом страны Далей Грибаускайте. Глава государства заявила, что никаких перспектив для плодотворной работы вместе с министром нет.

Ушацкас не уточнил, когда именно состоялась его встреча в лифте в Владимиром Путиным. Однако, бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу покинул свой пост 1 ноября 2014 года.

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