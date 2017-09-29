Посол ЕС в России рассказал о встрече в лифте с Путиным
Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке в лифте с президентом России Владимиром Путиным в лифте, в ходе которой они обсудили
Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке в лифте с президентом России Владимиром Путиным в лифте, в ходе которой они обсудили
По словам Ушацкаса, кроме него и российского лидера в кабине находился глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и охранники. «Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: “Чего она на меня все время гонит?”», — рассказал дипломат.
«Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?», — пояснил посол. Ушацкас добавил, что затем они с Путиным продолжили разговор.
Ушацкас занимал пост министра иностранных дел Литвы с декабря 2008 года по февраль 2010 года. Вынужден был подать в отставку в связи с недоверием, выраженным ему президентом страны Далей Грибаускайте. Глава государства заявила, что никаких перспектив для плодотворной работы вместе с министром нет.
Ушацкас не уточнил, когда именно состоялась его встреча в лифте в Владимиром Путиным. Однако, бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу покинул свой пост 1 ноября 2014 года.