Максим Решетников занял первое место в рейтинге устойчивости губернаторов ПФО

Третье место занял глава республики Удмуртия Александр Бречалов, получивший 13 баллов. Рейтинг составлялся на основании поддержки глав регионов федеральными группами влияния, крупных проектов, экономической привлекательности региона, а также позиционировании и качестве политического менеджмента губернатора. Отметим, что на состоявшихся 10 сентября 2017 года выборах губернатора Пермского края господин Решетников заручился поддержкой свыше 87% избирателей, пришедших на участки.