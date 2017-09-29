Максим Решетников занял первое место в рейтинге устойчивости губернаторов ПФО

Глава Прикамья набрал 16 баллов из 27 возможных. Второе место поделили руководители Кировской области (Игорь Васильев), республики Марий Эл (Александр Евстифеев) и Мордовии (Владимир Волков), набравшие 14 баллов.
Третье место занял глава республики Удмуртия Александр Бречалов, получивший 13 баллов. Рейтинг составлялся на основании поддержки глав регионов федеральными группами влияния, крупных проектов, экономической привлекательности региона, а также позиционировании и качестве политического менеджмента губернатора. Отметим, что на состоявшихся 10 сентября 2017 года выборах губернатора Пермского края господин Решетников заручился поддержкой свыше 87% избирателей, пришедших на участки.