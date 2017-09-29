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12:23 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане введена должность представителя кабмина в парламенте

Полномочный представитель будет участвовать в обсуждении проектов законов, других вопросов на заседаниях президиума кабмина и формировании состава представителей правительства, задействованных в рассмотрении законопроектов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Должность полномочного представителя кабинета министров в Олий Мажлисе появится в Узбекистане, следует из постановления президента.

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Новая должность вводится для совершенствования организационно-правовых механизмов взаимодействия Кабинета министров с палатами Олий Мажлиса, повышения эффективности его участия в законотворческом процессе и парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти. Также это должно усилить ответственность правительства за реализацию задач социально-экономического развития страны.

Полномочный представитель будет участвовать в обсуждении проектов законов, других вопросов на заседаниях президиума кабмина и формировании состава представителей правительства, участвующих в рассмотрении законопроектов в палатах парламентов.

Назначать и освобождать от должности полномочного представителя будет премьер-министр по согласованию с президентом.

«Он осуществляет деятельность под руководством премьер-министра, одновременно его деятельность координируется Управляющим аппарата Кабинета министров», — говорится в документе.

Полномочный представитель и его аппарат разместятся в здании Дома правительства.

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 В Узбекистане введена должность представителя кабмина в парламенте
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