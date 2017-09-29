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12:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутаты новосибирского заксобрания внесли поправки в закон о розничных рынках

НОВОСИБИРСК, 29 сентября, ФедералПресс. Сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли поправки к региональному закону о розничных рынках, которые дают в применении нормы федерального законодательства об их расположении в капитальных зданиях и сооружениях рынкам, расположенным в сельских районах.

Согласно изменениям в законе «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области», субъекты РФ вправе изменить срок введения нормы об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках в исключительно капитальных зданиях, строениях, сооружениях и запрете на использование в этих целях временных сооружений.

«Розничные рынки надо разделить на две части. Это сельхозрынки, которые находятся в городе Новосибирске и на ближайших территориях, которые ориентированы на городских жителей и очень актуальны как раз сейчас, в момент заготовок. Есть рынки в сельской местности, там другие нюансы, зачастую связанные с объективной невозможностью их организации в крытых помещениях. Поправки вводятся таким образом, что в Новосибирске рынки с 2018 года приводятся в соответствие с законодательством, а другие — с отсрочкой на два года», — пояснил заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеб Поповцев.

Он также отметил, что главной целью рынков является сбыт излишков продукции — капусты, свеклы лука. Это обеспечивает переток избытков продукции, что важно для сельхозпроизводителей и горожан.

Требования по организации сельхозрынков в крытых помещениях вводятся с 1 января 2018 года для Новосибирска, и с 1 января 2020 для рынков в сельских территориях.

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