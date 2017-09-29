Депутаты новосибирского заксобрания внесли поправки в закон о розничных рынках

Согласно изменениям в законе «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области», субъекты РФ вправе изменить срок введения нормы об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках в исключительно капитальных зданиях, строениях, сооружениях и запрете на использование в этих целях временных сооружений.

«Розничные рынки надо разделить на две части. Это сельхозрынки, которые находятся в городе Новосибирске и на ближайших территориях, которые ориентированы на городских жителей и очень актуальны как раз сейчас, в момент заготовок. Есть рынки в сельской местности, там другие нюансы, зачастую связанные с объективной невозможностью их организации в крытых помещениях. Поправки вводятся таким образом, что в Новосибирске рынки с 2018 года приводятся в соответствие с законодательством, а другие — с отсрочкой на два года», — пояснил заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеб Поповцев.