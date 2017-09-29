Парламентарии рассмотрят обновленный декрет о банковских вкладах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Белорусские парламентарии на первом заседании осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассмотрят поправки в декрет президента № 3, которые были сделаны 29 июня 2017 года и касаются гарантий сохранности банковских вкладов физлиц.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе нижней палаты парламента, всего в повестку первого дня осенней сессии внесено 12 вопросов.

«В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон «О Национальной академии наук Беларуси», — рассказали в пресс-службе парламента.

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Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О кредитных историях», «О признании утратившими силу законодательных актов и их отдельных положений».

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы «О Декрете Президента Республики Беларусь от 29 июня 2017 г. № 3 «Об изменении Декрета президента Республики Беларусь». Этот документ вносит изменения и дополнения в декрет президента № 22 от 4 ноября 2008 года «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)».

Также будут рассмотрен вопрос «О Декрете президента Республики Беларусь от 21 августа 2017 года № 4 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». В частности, этот документ вносит изменения в декрет № 3 от 1 марта 2010 года «О некоторых вопросах залога имущества» и направлен на совершенствование правового регулирования вопросов в части взыскания залога прав на получение денежных средств. Этот документ был разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.