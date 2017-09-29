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13:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге поддержали закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Законопроект сделает продажу алкоголя более цивилизованной.

29 сентября в Санкт-Петербурге прошло голосование по вопросу принятия законопроекта запрещающего продажу алкоголя в жилых домах. Депутаты ЗакСа поддержали саму идею проекта.

Из текста документа следует, что запрет будет распространяться не на все магазины. Под сомнения попадают только те лавочки алкогольной продукции, чей вход и выход расположены вблизи парадных жилых домов.

А также в проекте прописаны ограничения для алкогольных магазинов в нежилых помещениях, расположенных на дворовых территориях, если вход в них также расположен вблизи парадных.

Допустимые границы депутаты намерены определить во втором чтении.

«Цель законопроекта заключается не в ограничении продажи алкоголя, а в том, чтобы сделать ее более цивилизованной… Мы неоднократно получали жалобы жителей на шум, драки и откровенно криминальное поведение», — пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Законопроект рассмотрят на заседании городского парламента в начале октября.

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