В Петербурге поддержали закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект сделает продажу алкоголя более цивилизованной.
Законопроект сделает продажу алкоголя более цивилизованной.
29 сентября в
Из текста документа следует, что запрет будет распространяться не на все магазины. Под сомнения попадают только те лавочки алкогольной продукции, чей вход и выход расположены вблизи парадных жилых домов.
Допустимые границы депутаты намерены определить во втором чтении.
«Цель законопроекта заключается не в ограничении продажи алкоголя, а в том, чтобы сделать ее более цивилизованной… Мы неоднократно получали жалобы жителей на шум, драки и откровенно криминальное поведение», — пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.
Законопроект рассмотрят на заседании городского парламента в начале октября.