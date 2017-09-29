Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
ФСБ задержала украинских шпионов в Крыму
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Главам поселений Иркутской области хотят повысить зарплату

Главам поселений Иркутской области планируют повысить заработную плату. Об этом 29 сентября 2017 года заявила председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова на заседании совета муниципальных дум.

Источник: Reuters

«Мы этот вопрос уже два года обсуждаем. Нормативы заплат зависят от численности поселения, но надо эти нормативы пересматривать, потому что люди не могут работать за 23 тыс. рублей. Подтвержденный факт, что руководитель клуба порой получает зарплату больше, чем глава, который находится в большей зоне ответственности, выполняя большее количество полномочий», — отметила депутат.

Эту инициативу поддержали муниципалитеты. Представитель Усть-Удинского района рассказала, что во время Всероссийской переписи населения в 2010 году были допущены неточности, например, когда оказывалось, что в каком-то доме на данный момент нет кого-то из членов семьи, его просто не вносили в перепись. По её данным, реально в поселениях живёт людей больше, значит и зарплата у глав должна быть больше.

Наталья Дикусарова отметила, что сейчас письмо с инициативой направлено на согласование губернатору Иркутской области. Внести инициативу в Законодательное собрание планируют перед принятием бюджета на 2018 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь