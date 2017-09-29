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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Агеев заменит Андрея Ярославцева в рабочей группе по генплану

Исполняющий обязанности главы Перми Анатолий Дашкевич подписал постановлениях об изменении в составе рабочей группы по реализации генплана.

Заместителем председателя рабочей группы станет первый замглавы администрации Виктор Агеев. Он заменит другого замглавы Андрея Ярославцева. Господин Агеев, напомним, вернулся в пермскую мэрию в августе этого года на должность первого заместителя, который в том числе курирует градостроительную сферу.

Рабочая группа по реализации генплана была создана в июле этого года. Ее возглавил мэр Перми Дмитрий Самойлов. Этот коллегиальный орган сформирован на срок действия генплана и сейчас занимается подготовительной работой для актуализации главного градостроительного документа Перми.

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