Виктор Агеев заменит Андрея Ярославцева в рабочей группе по генплану

Заместителем председателя рабочей группы станет первый замглавы администрации Виктор Агеев. Он заменит другого замглавы Андрея Ярославцева. Господин Агеев, напомним, вернулся в пермскую мэрию в августе этого года на должность первого заместителя, который в том числе курирует градостроительную сферу.



Рабочая группа по реализации генплана была создана в июле этого года. Ее возглавил мэр Перми Дмитрий Самойлов. Этот коллегиальный орган сформирован на срок действия генплана и сейчас занимается подготовительной работой для актуализации главного градостроительного документа Перми.