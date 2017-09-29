Губернатор прервал свой отпуск
Губернатор Пермского края Максим Решетников вышел из четырехдневного отпуска.
Губернатор Пермского края Максим Решетников вышел из четырехдневного отпуска.
Об этом сообщает «Ura.ru», со ссылкой на
По данным издания, сегодня господин Решетников отправился в командировку в Пензу, где полпред президента в Приволжье Михаил Бабич проведет заседание совета округа.
Участники обсудят вопросы стимулирования роста экономики регионов, увеличения налогового потенциала, совершенствования межбюджетных отношений и оптимизации бюджетных расходов. Помимо губернаторов на заседание приглашены представители федерального собрания, государственных структур и общественных организаций, министр финансов РФ Антон Силуанов, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.