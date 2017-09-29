Суд в Воронеже отказал в митингах сторонникам Алексея Навального
Центральный районный суд Воронежа отказал сторонникам Алексея Навального в праве проведения митингов с участием оппозиционера, говорится в документах суда.
Центральный районный суд Воронежа отказал сторонникам Алексея Навального в праве проведения митингов с участием оппозиционера, говорится в документах суда.
Как пояснил РИА Новости представитель суда, сторонники Навального подавали в мэрию города уведомления о митингах, получали отказы и пытались в суде их оспорить, признав незаконными.
«По результатам рассмотрения административного дела 28 сентября 2017 года решением Центрального районного суда Воронежа административное исковое заявление П. оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении суда в отношении одного из митингов.
Оставлены без удовлетворения и два других исковых заявления.
Центральный районный суд 15 сентября также отказал сторонникам Навального в обжаловании права на проведение двух митингов — 16 и 17 сентября.