Суд в Воронеже отказал в митингах сторонникам Алексея Навального

Источник: РИА Новости

Как пояснил РИА Новости представитель суда, сторонники Навального подавали в мэрию города уведомления о митингах, получали отказы и пытались в суде их оспорить, признав незаконными.

«По результатам рассмотрения административного дела 28 сентября 2017 года решением Центрального районного суда Воронежа административное исковое заявление П. оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении суда в отношении одного из митингов.

Оставлены без удовлетворения и два других исковых заявления.