Камилов: президент Афганистана Ашраф Гани посетит Узбекистан
По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются надолго откладывать этот вопрос.
По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются надолго откладывать этот вопрос.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Узбекистан с официальном визитом, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются откладывать этот вопрос в долгий ящик.
«Хочу подтвердить, что в повестке дня стоит вопрос визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан. Мы сейчас работаем над ним. Конкретная дата пока не определена. Но я думаю, что мы особенно затягивать с этим вопросом не будем. Предстоящий визит станет официальным. Мы будем принимать главу суверенного государства, законно избранного демократическим путем президента со всеми протокольными и официальными почестями», — отметил он.
Повестка визита будет достаточно насыщенной. Стороны, прежде всего, намерены обсудить вопросы экономического взаимодействия, и возможного участия Узбекистана в некоторых совместных проектах, в том числе касающихся транспортных коммуникаций.
«Конечно же, поскольку ранее было уже заявлено о том, что Узбекистан поддерживает политическое решение ситуации в Афганистане, мы будем обмениваться мнениями и по данному вопросу, совершенствовать наши подходы и укреплять взаимопонимание на политической арене», — сказал Камилов.
По его мнению, еще одним важным моментом в установлении мира и стабильности в соседней стране станет её глубокая интеграция в мирохозяйственные связи региона, и в целом в мировые структуры.
Министр считает, что Афганистан не должен оставаться страной, изолированной от региона, он должен быть не проблемой, а частью процесса установления мира, стабильности и процветания.
«Несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность в Афганистане, тем не менее мы продолжаем развивать наши торговые, экономические и гуманитарные связи. Афганистан наш сосед. Мы имеем общую границу. По некоторым данным, несколько миллионов узбеков проживают на территории этой страны. Мы имеем древние глубокие исторические, культурные и гуманитарные связи и объективно должны развивать самые тесные и дружественные связи с этой страной», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.