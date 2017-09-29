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12:44 (мск), источник: Sputnik

Камилов: президент Афганистана Ашраф Гани посетит Узбекистан

По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются надолго откладывать этот вопрос.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Узбекистан с официальном визитом, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются откладывать этот вопрос в долгий ящик.

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«Хочу подтвердить, что в повестке дня стоит вопрос визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан. Мы сейчас работаем над ним. Конкретная дата пока не определена. Но я думаю, что мы особенно затягивать с этим вопросом не будем. Предстоящий визит станет официальным. Мы будем принимать главу суверенного государства, законно избранного демократическим путем президента со всеми протокольными и официальными почестями», — отметил он.

Повестка визита будет достаточно насыщенной. Стороны, прежде всего, намерены обсудить вопросы экономического взаимодействия, и возможного участия Узбекистана в некоторых совместных проектах, в том числе касающихся транспортных коммуникаций.

«Конечно же, поскольку ранее было уже заявлено о том, что Узбекистан поддерживает политическое решение ситуации в Афганистане, мы будем обмениваться мнениями и по данному вопросу, совершенствовать наши подходы и укреплять взаимопонимание на политической арене», — сказал Камилов.

По его мнению, еще одним важным моментом в установлении мира и стабильности в соседней стране станет её глубокая интеграция в мирохозяйственные связи региона, и в целом в мировые структуры.

Министр считает, что Афганистан не должен оставаться страной, изолированной от региона, он должен быть не проблемой, а частью процесса установления мира, стабильности и процветания.

«Несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность в Афганистане, тем не менее мы продолжаем развивать наши торговые, экономические и гуманитарные связи. Афганистан наш сосед. Мы имеем общую границу. По некоторым данным, несколько миллионов узбеков проживают на территории этой страны. Мы имеем древние глубокие исторические, культурные и гуманитарные связи и объективно должны развивать самые тесные и дружественные связи с этой страной», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

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