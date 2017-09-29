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12:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поручил новому главе Чесменского района поддержать аграриев

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил новому главе Чесменского района Татьяне Жморщук обеспечить всестороннюю поддержку аграрного бизнеса.

«Сельское хозяйство — вот основной вид экономической деятельности в Чесменском районе, ничего другого здесь придумывать не надо, — подчеркнул глава региона. — В районе необходимо организовать эффективную и всестороннюю поддержку фермерству, личным подсобным хозяйствам, предпринимателям. Информируйте людей об условиях и механизмах предоставления государственной поддержки аграрного производства».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в последние годы из района ушли ряд крупных инвесторов — агрохолдинги «Ариант», «Иволга», «Ситно» и другие. Однако, как в докладе отметила глава района Татьяна Жморщук, земли, которые обрабатывали эти предприятия, не брошены, их продолжают возделывать другие предприятия и фермерские хозяйства. Коэффициент использования сельскохозяйственных земель в районе приближается к 91%. В настоящее время, в районе убрано 60% посевов зерновых, при этом урожай зерна на 30% больше, чем в прошлом году. Темпы уборочной кампании, по признанию главы, сдерживает нехватка техники.

Сельхозтоваропроизводители района практически не участвуют в областных программах по поддержке агропроизводства. Это объясняется тем, что большинство фермеров работают «в тени», занижают налоговую базу, поэтому и не могут воспользоваться поддержкой государства, чтобы купить новую технику, оборудование, удобрения и сделать шаг вперед, существенно нарастив производство.

В этой связи Борис Дубровский поставил перед Татьяной Жморщук задачу наладить эффективную работу с фермерами и сельхозпредприятиями. «Надо убеждать людей работать легально, платить налоги, получать государственную поддержку на развитие производства, тем самым наращивать и свою прибыль, — указал главе губернатор.

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