Борис Дубровский поручил новому главе Чесменского района поддержать аграриев
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил новому главе Чесменского района Татьяне Жморщук обеспечить всестороннюю поддержку аграрного бизнеса.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил новому главе Чесменского района Татьяне Жморщук обеспечить всестороннюю поддержку аграрного бизнеса.
«Сельское хозяйство — вот основной вид экономической деятельности в Чесменском районе, ничего другого здесь придумывать не надо, — подчеркнул глава региона. — В районе необходимо организовать эффективную и всестороннюю поддержку фермерству, личным подсобным хозяйствам, предпринимателям. Информируйте людей об условиях и механизмах предоставления государственной поддержки аграрного производства».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Сельхозтоваропроизводители района практически не участвуют в областных программах по поддержке агропроизводства. Это объясняется тем, что большинство фермеров работают «в тени», занижают налоговую базу, поэтому и не могут воспользоваться поддержкой государства, чтобы купить новую технику, оборудование, удобрения и сделать шаг вперед, существенно нарастив производство.
В этой связи Борис Дубровский поставил перед Татьяной Жморщук задачу наладить эффективную работу с фермерами и сельхозпредприятиями. «Надо убеждать людей работать легально, платить налоги, получать государственную поддержку на развитие производства, тем самым наращивать и свою прибыль, — указал главе губернатор.